На Ямале начнут брать деньги за экзамен на право управления спецтехникой

На Ямале предлагают установить плату за приём экзамена на право управления самоходными машинами. Проект соответствующего документа сейчас в работе у окружного правительства.

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Предполагается, что размер сбора составит одну тысячу рублей. В эту сумму входит выезд инспектора к месту проведения практической части, а также его работу на площадке. В службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин пояснили, что все средства, полученные от оплаты экзаменов, будут поступать в окружной бюджет.

Новые правила коснутся тех, кто получает право управления самоходной техникой — например, квадроциклами, снегоходами, тракторами и другой спецтехникой, для которой требуется соответствующее удостоверение.