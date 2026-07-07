Москвич изобрел «солнечный» автомобиль, чтобы решить проблему с бензином

Столичный изобретатель собрал машину, работающую от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Москва. Новости».

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По данным канала, самодельный транспорт ближе к мопеду — именно так его классифицируют Правила дорожного движения. Максимальная скорость новинки не превышает 50 км/ч, что вполне достаточно для городских маршрутов. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день.

На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Накопленной энергии хватает не только на движение, но и на питание бортовых систем. При этом владельцу не нужно искать розетку или стоять в очереди на АЗС — достаточно оставить машину на солнечном месте.

До этого российские автомобилисты высмеяли бензин из Индии.

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