Делягин: Восемь лет предупреждений об уязвимости НПЗ закончились топливным кризисом.

© runews24.ru

В ответ на попытки противника нанести ущерб топливной инфраструктуре России правительство пошло на беспрецедентный шаг: ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно разрешили выпускать бензин и дизель устаревшего стандарта «Евро-3». Эта мера призвана сбить ажиотажный спрос и ликвидировать дефицит топлива, возникший из-за атак на НПЗ.

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дна» отметил, что получает массу сообщений от граждан о пустых баках и «горящих ценниках», однако призвал соотечественников гордиться своим поведением. По его словам, кадры с драками за топливо — это лишь единичные эпизоды, раздутые западными СМИ. На фоне полукилометровых очередей россияне демонстрируют потрясающую дисциплину.

«Это тяжело, но я горжусь высочайшим уровнем самосознания и дисциплины наших с вами сограждан... О случившемся долго предупреждали. Враг лишь подсветил проблему», — заявил Делягин.

Он также напомнил, что истинным источником кризиса стал «налоговый маневр» Минфина 2018 года, сделавший глубокую переработку нефти убыточной для заводов. Вражеские удары лишь обнажили эту системную ошибку, передает Царьград.

Цена экономии – удар по двигателям. Автомобильные эксперты бьют тревогу относительно качества «спасительного» топлива.

Экология: Стандарт «Евро-3» допускает содержание серы до 150 мг/кг против 10 мг/кг в современном «Евро-5».

Двигатели: Старые присадки вызывают детонацию и повышенный износ. Для современных турбированных моторов (особенно китайских) это критично. Специалисты отводят таким двигателям не более 10 тысяч километров пробега на подобном топливе без серьезных последствий, если не использовать дополнительные присадки и часто менять масло.

Автоэксперт Артём Бобцов пояснил, что маркировка на заправках вряд ли изменится: отличить старый бензин можно будет только по отсутствию приставки «Евро» или чуть более низкой цене. Как только ситуация стабилизируется, власти обещают немедленно вернуть запрет на оборот низкокачественного горючего.