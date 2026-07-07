«Автодор» призвал водителей соблюдать дорожный этикет

Автодор призвал туляков соблюдать правила дорожного этикета.

© «Тульские новости»

На многофункциональных зонах, расположенных на трассах Госкомпании «Автодор», проходящих в том числе через Тульскую область, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает "Молодой коммунар".

Компания отмечает, что затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано.Автодор напоминает тульским водителям о правилах дорожного этикета, соблюдение которых позволит избежать неудобств при остановке на отдых и заправку.