«Автодор» призвал водителей соблюдать дорожный этикет

Автодор призвал туляков соблюдать дорожный этикет
Автодор призвал туляков соблюдать правила дорожного этикета.
На многофункциональных зонах, расположенных на трассах Госкомпании «Автодор», проходящих в том числе через Тульскую область, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает "Молодой коммунар".
Компания отмечает, что затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано.Автодор напоминает тульским водителям о правилах дорожного этикета, соблюдение которых позволит избежать неудобств при остановке на отдых и заправку.
«Уважаемые водители! Просим вас относиться с уважением к другим автопутешественникам. Планируйте остановки на отдых и заправку автомобиля заранее, не оставляйте автомобиль на длительное время у колонки. Оперативно заправьтесь и сразу переставьте автомобиль, после чего можно отдохнуть, перекусить и выпить кофе. Такие действия повысят пропускную способность автозаправочной станции и помогут другим автомобилистам. Соблюдайте схему движения на самой заправке, не заезжайте через выезд и не делайте развороты через территорию станции. Просим также не пытаться резко встраиваться в очередь, это мешает движению и повышает риск возникновения ДТП. На территории АЗС запрещено курить, а во время заправки нельзя заводить двигатель автомобиля», — говорится в сообщении Автодора.