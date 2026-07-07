Злостным нарушителям скорости в США назначили альтернативу лишению прав

С 1 июля в американском штате Вирджиния судьи получили право назначать злостным нарушителям скоростного режима установку интеллектуального ассистента контроля скорости вместо изъятия водительского удостоверения, пишет Carscoops.

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Речь о системе Intelligent Speed Assistance (ISA), которая с помощью GPS и данных о действующих ограничениях не дает автомобилю разгоняться быстрее разрешенного лимита. Вирджиния стала первым штатом, запустившим такую программу по решению суда.

Устройство не применяет экстренное торможение и не глушит мотор. Оно работает как динамический ограничитель: как только машина достигает максимально допустимой на конкретном участке скорости, дальнейший разгон блокируется.

«Система предотвращает ускорение после того, как автомобиль сравнялся с местным скоростным пределом», — пояснил глава компании-поставщика технологии.

Направить на принудительную установку прибора могут водителей, осужденных за особо опасные нарушения, включая езду более 100 миль в час (более 161 километра в час). Программа рассматривается как альтернатива лишению прав.

Округ Колумбия принял похожий закон в 2024 году и ввел его в действие в прошлом году, однако до сих пор не опубликовал никаких сведений об эффективности принятых мер. Штат Вашингтон также одобрил аналогичный документ, но он заработает только в 2029 году. В Мэриленде идет подготовка к внедрению. Уникальность Вирджинии заключается в том, что здесь программа Intelligent Speed Assistance заработала сразу же по решению судей на территории всего штата.

Ранее стало известно, что в Великобритании резко выросло число украденных эмблем и радаров с автомобилей Volkswagen. Проблема не влияет на прохождение технического осмотра, автомобиль остается пригодным для движения даже с пустым отверстием на месте датчика.