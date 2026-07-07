Great Wall до конца года начнет выпускать в РФ автоматические коробки передач

Как уточнил руководитель в ходе выступления на выставке "Иннопром - 2026" в Екатеринбурге, речь идет об освоении литья корпусных деталей коробок передач.

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Также в планах - локализация металлоемких деталей двигателей в 2027 году. Сегодня на силовых установках Haval применяются поршни, свечи, масло и насосы охлаждения российского производства. В рамках очередного этапа локализации также будет освоено литье блоков и головок цилиндров.

В пресс-службе Great Wall Motor Rus "Российской газете" подтвердили, что предприятие ведет работу по освоению полного цикла производства трансмиссий, запуск которых должен состояться до конца 2026 года. Проект станет одним из самых важных этапов локализации автомобилей Haval в России, поскольку автоматическая трансмиссия относится к числу наиболее сложных и технологичных компонентов автомобиля.

О том, что Haval собирается дать старт выпуску автоматических коробок передач на заводе под Тулой и планирует углубление локализации двигателей внутреннего сгорания, ранее сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. По его словам, до конца 2026 года планируется открытие нового цеха по сборке автоматических коробок передач. Чиновник также рассказал, что компания намерена углубить локализацию двигателей внутреннего сгорания. В частности, в этом году предприятие также переходит на экологический стандарт "Евро-6".

Запуск первого этапа локализации двигателей на автозаводе в Тульской области состоялся весной 2024 года. Тогда были освоены сборка 1,5- и 2-литровых моторов пятого экокласса, мехобработка блоков цилиндров и головок блока цилиндров. Младший агрегат мощностью 150 л.с. устанавливается, в частности, на Haval Jolion российской сборки. Старший, с отдачей 192 л с., используется в Haval Dargo.

Ранее "РГ" писала о том, что в России началось производство внедорожников Tank 300.