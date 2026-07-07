Stellantis воскресит бренд Autobianchi спустя 30 лет

Концерн Stellantis объявил о возрождении легендарной автомобильной марки Autobianchi. Однако, по данным Quattroruote, это будет не самостоятельный бренд, а специальная модификация актуальной модели Fiat Pandina.

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Эксперты портала CarScoops уверены: главная цель этого шага - защитить бренд от китайских производителей, которые могли бы получить права на него и начать выпуск автомобилей под итальянским именем.

История Autobianchi открывает свою страницу в далеком 1955 году, в год своего создания в результате сотрудничества Bianchi, Pirelli и Fiat. Марка быстро завоевала популярность благодаря компактным и рационально спроектированным автомобилям. Особенно успешной была модель A112 - компактный хэтчбек с передним приводом, созданный на базе Fiat 128. A112 дебютировал в 1969 году и производился до 1986 года, разойдясь тиражом более 1,2 миллиона экземпляров.

После 30-летнего перерыва Stellantis вновь решил использовать имя Autobianchi для малолитражки. Автомобиль получит видоизмененный передний бампер, новые колесные диски и особый оттенок кузова, возможно, из бежево-коричневой гаммы, которая напоминает о стиле прежних моделей Autobianchi. Внутри автомобиля также будут присутствовать ретроакценты в сочетании с современными материалами отделки.

Техническая начинка Tributo Autobianchi, вероятно, останется неизменной по сравнению со стандартной версией Fiat Pandina. Текущая модель, дебютировавшая в 2011 году, оснащается гибридной силовой установкой Firefly с трехцилиндровым мотором объемом 1,0 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

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