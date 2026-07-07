Импорт новых иномарок в Россию сильно вырос

По итогам первого летнего месяца 2026 года в Россию было завезено 85,9 тысячи легковых автомобилей - как новых, так и с пробегом.

© Российская Газета

Особенно впечатляющим оказался импорт новых машин, который составил 39,6 тысячи экземпляров. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено лишь 25,8 тысячи единиц.

Такой скачок связан с низкой сравнительной базой 2025 года, когда на рынке наблюдались регуляторные кампании, повлиявшие на структуру ввоза, отметил заместитель руководителя отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.

Самой популярной маркой среди новых иномарок остается Geely. А среди моделей лидером стал кроссовер Mazda CX-5. Чаще всего новые автомобили ввозили из Китая, на долю которого пришлось 71,1% всех поставок.

Не отстает и рынок машин с пробегом. В июне 2026 года в Россию было импортировано 46,3 тысяч таких машин, что на 17% больше, чем годом ранее. Лидером в этом сегменте традиционно остается Япония, на долю которой приходится 56,1% всех ввозимых легковушек с пробегом. В топ-3 также входят Китай и Южная Корея, с долями 26,5% и 8,2% соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выросла популярность подключаемых гибридов.