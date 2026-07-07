На дорогах Москвы снизилась смертность

Смертность в ДТП на дорогах Москвы снизилась в два раза за последние 11 лет, а количество угонов сократилось в 30 раз. Об этом сообщил в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С 2011 года количество погибших сократилось в два раза, а количество угонов транспортных средств - в 30 раз. Конечно, это в первую очередь благодаря работе сотрудников Госавтоинспекции, транспортного комплекса правительства Москвы и развитию таких возможностей, как видеонаблюдение, автоматической фиксации номеров", - сказал он.

Заммэра также связывает этот результат с работой столичного Ситуационного центра. Благодаря возможности многократного увеличения изображения с камер видеонаблюдения сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) могут детально рассмотреть происходящее и принять необходимые меры: направить экипаж дорожного патруля, вызвать спасательные, дорожные или правоохранительные службы.

"Умные" камеры ЦОДД распознают до 15 различных инцидентов, включая ДТП, пожары и нахождение пешеходов на дороге.

Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что за первые пять месяцев 2026 года количество смертельных случаев в результате ДТП на МКАД сократилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году на магистрали погибло восемь человек, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 18 случаев гибели.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте.