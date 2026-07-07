На АЗС под Краснодаром ставят ворота

Автотуристы, путешествующие в южные регионы, рискуют столкнуться на заправках не только с очередями из пустых автомобилей, но и с АЗС, запертыми на замок. Во всяком случае, на одной из станций под Краснодаром начали устанавливать заборы и ворота, о чем сообщили пользователи в соцсетях.

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«Офигеть! На заправке ворота просто ставят, варят!» – с тревогой в голосе комментирует автор ролика, снятого на станции компании «Газпромнефть», расположенной на Тургеневском шоссе в Адыгее южнее Краснодара. На кадрах – рабочий, занимающийся сваркой металлоконструкций, несколько машин у колонок и поток автомобилей на заднем плане. «И не кофе попить, и не в туалет сходить. Крепость, короче», – комментирует один из пользователей. И находит поддержку в лице другого автомобилиста: «Принципиально на такие заправки заезжать не буду, пусть стоят без клиентов». Впрочем, выводы о кофе и туалете делать рано – возможно, ворота будут открыты большую часть суток и проблем у водителей не возникнет.

На фоне того, что официально причины модернизации АЗС не комментировали, автомобилистам приходится строить догадки.

«Все это, чтобы заправки не превращать в парковки без водителей», – предполагает участник обсуждения. «Ну так заезжают, оставляют машины, уходят и бензовоз не может заехать слиться», – подтверждает другой.

И действительно, как ранее писал TourDom.ru, на некоторых АЗС в ожидании завоза топлива скапливаются десятки, а то и сотни автомобилей. Владельцы их закрывают и уходят.

Редакция направила запрос в пресс-службу компании «Газпромнефть» с предложением объяснить, что происходит на АЗС, попавшей на видео, и с какой целью это делается.

Ранее мы написали, что туристам, собравшимся в Крым, советуют везти бензин в особенных канистрах.