В Китае длинную версию Tank 300 будут продавать за 3 млн рублей

Компания Great Wall выела на рынок КНР внедорожник Tank 300L, где приставка L означает удлинённый кузов: при длине 4886 мм новинка имеет колёсную базу размерностью 3010 мм, что сразу на 260 мм больше, чем габарит стандартного Tank 300.

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Версия Hi4-T представляет собой сочетание 2-литрового 252-сильного турбомотора, классического 9-диапазонного «автомат», 177-сильного электрического двигателя и аккумулятора ёмкостью 37,1 кВт⋅ч. Цена такой машины составит 260 тыс. юаней, то есть 2,9 млн рублей.

Модификация Hi4-Z располагает двумя электромторами отдачей 245 и 272 л.с., которые вращают передние и залние колёса (Hi4-T имеет полный привод типа part-time). Ёмкость тяговой батареи равна 59,6 кВт⋅ч, но ДВС имеет те же 252 л.с. мощности. Цена — 270 тыс. юаней (3,0 млн рублей).

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От стандартной версии удлинённая новинка отличается оформлением переней части кузова, неразрезным мостом вместо передней двухрычажной подвески и другим рулём. Об экспортных перспективах внедорожников Tank 300L пока не сообщается.