Новый капсульный вагон РЖД — стало известно, когда его запустят

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников подтвердил, что появление капсульных вагонов на российских железных дорогах – вопрос нескольких лет. Первые составы этого типа могут отправиться в рейсы примерно в 2028 году. Идея, напомним, обсуждается с 2020 года, но пока дальше презентаций дело не ушло. Почему же так долго? Оказывается, сначала компания должна наладить серийный выпуск вагонов нового поколения – так называемого габарита Т. Это увеличенная платформа: ширина таких вагонов на 28 см больше привычной, а длина – на 73 сантиметра. Лишние сантиметры дадут простор для комфорта. На этой базе в первую очередь выпустят стандартные типы вагонов. Уже в 2026 году в планах – новые плацкарты, СВ и вагоны-рестораны. И только после отладки линии дойдет до капсульной версии. По задумке, внутри она будет напоминать смесь привычного плацкарта и азиатских капсульных поездов. Как будет устроен «капсульник»? Вдоль одного прохода расположатся 56 индивидуальных мест в два уровня. Пассажир получит не открытую полку, а компактное личное пространство. В каждой капсуле обещают освещение, розетки, USB, небольшой столик, эргономичную спинку, полку для багажа у ног и мягкую контурную подсветку. Смысл проекта – дать больше приватности при относительно невысокой цене. В Федеральной пассажирской компании подчеркивают: капсульные вагоны не заменят старый добрый плацкарт. Это отдельный формат для ночных маршрутов, где можно повысить комфорт без резкого скачка стоимости билета. Правда, вариант подойдет не всем. Если путешествуете большой семьей, компанией друзей или тащите чемодан слона – классические вагоны останутся удобнее. Кстати, окончательный дизайн капсул еще могут пересмотреть. Разработчики изучают зарубежный опыт и не исключают нововведений до старта серийного производства. А пока пассажиры увидят обычные вагоны габарита Т куда раньше. Новые купейные вагоны на 40 мест уже готовятся к запуску. Первый поезд с ними пустят в этом году между Москвой и Санкт-Петербургом. За счет увеличенных габаритов купе стали просторнее, полки длиннее, а служебная планировка изменилась: душевая будет отдельно, туалеты – в другом конце вагона. Сейчас составы тестируют без пассажиров на маршруте двух столиц. Если все пройдет хорошо, именно они станут первым шагом к тому самому капсульному будущему, которое РЖД обещает уже много лет.

© За рулем

Ранее «За рулем» напомнил о других местах, куда можно отправиться на выходные, не используя личный автомобиль.