Toyota переносит производство популярного пикапа Tacoma из Мексики в США

Toyota Tacoma уже более двадцати лет является самым популярным среднеразмерным пикапом в США, но его нынешнее четвёртое поколение производится исключительно в Мексике на заводе TMMBC в городе Тихуана. С 2030 года Tacoma будет производиться на заводе Toyota в Сан-Антонио (США, штат Техас), в расширение и модернизацию которого японская компания вложит 3,6 млрд долларов.

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Перенос производства Toyota Tacoma из Мексики в США — прямое следствие политики протекционизма действующего президента США Дональда Трампа. Ещё осенью прошлого года Toyota объявила о намерении вложить 10 млрд долларов в развитие своего бизнеса в США, расширение завода в Сан-Антонио является частью этих инвестиций. Минувшей весной Toyota объявила о намерении нарастить мощность своих автосборочных заводов в штатах Кентукки и Индиана. Всего у Toyota сейчас одиннадцать действующих заводов в США.

Завод Toyota в Сан-Антонио был запущен в 2006 году, сегодня он производит полноразмерный пикап Tundra и родственный рамный внедорожник Sequoia. Текущая мощность завода составляет порядка 200 000 машин в год. До конца текущего года на заводе должна заработать линия сборки задних мостов, а инвестиции в размере 3,6 млрд долларов пойдут на следующий этап развития предприятия.

К 2030 году площадь завода вырастет примерно вдвое, рядом с действующими корпусами появится новый, в котором разместиться вторая линия сборки автомобилей, мощность вырастет на 150 000 машин в год, штат сотрудников увеличится с нынешних 4000 до примерно 6000 человек. Общий объём инвестиций, вложенных компанией Toyota в завод в Сан-Антонио с начала его строительства в 2003 году, к 2030 году достигнет 8,3 млрд долларов.

Toyota Tacoma четвёртого поколения дебютировал в 2023 году, а 2025-й стал рекордным годом для этой модели в США: продажи выросли сразу на 42,4% до 274 638 шт. В этом году продажи Tacoma в США продолжают расти: в первом квартале реализовано 143 848 шт. (+9,9%). При текущих объёмах продаж Tundra, Sequoia и Tacoma мощности в 350 000 машин в год заводу в Сан-Антонио может не хватить, чтобы удовлетворить весь спрос на эти модели, поэтому производство Tacoma на заводе TMMBC (Toyota Motor Manufacturing Baja California) в Мексике продолжится, и часть машин отсюда будет поставляться в США.

Добавим, что между США, Мексикой и Канадой действует соглашение USMCA о беспошлинной торговле, оно же регулирует необходимую степень локализации предназначенных для США автомобилей и автокомпонентов. Администрация Трампа отказалась автоматически продлевать это соглашения, желая сделать его более выгодным для США и надёжнее оградиться от китайских машин, которые сейчас активно завоёвывают мексиканский рынок. Короче говоря, стараниями Трампа соглашение USMCA может вообще потерять смысл, а крупные автопроизводители, такие как Toyota, предпочитают не дожидаться итогов геополитических упражнений Трампа и превентивно переносят производство в США.