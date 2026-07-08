Toyota инвестирует в расширение производства в Америке

Toyota вложит 3,6 млрд долларов в расширение производства в США.

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Японский автопроизводитель Toyota через свое североамериканское подразделение Toyota Motor North America (TMNA) вложит 3,6 млрд долларов в расширение производственного комплекса Toyota Texas в Сан-Антонио.

Как сообщила компания, на территории предприятия построят вторую сборочную линию – там будут выпускать среднеразмерные пикапы Tacoma. Площадь завода к 2030 году вырастет вдвое: прибавка составит 2,5 млн кв. футов (это примерно 233 тыс. кв. м). На стройку и модернизацию уйдет около четырех лет. После завершения работ выпуск Tacoma перенесут с завода в мексиканском штате Нижняя Калифорния на обновленную техасскую площадку.

Мощность предприятия увеличится примерно на 150 тысяч автомобилей ежегодно. Для сравнения: в 2025 году завод в Сан-Антонио произвел свыше 197 тысяч пикапов Tundra и внедорожников Sequoia. Расширение также создаст около двух тысяч новых рабочих мест. С учетом нового проекта общий объем вложений Toyota в техасскую площадку с 2003 года достигнет 8,3 млрд долларов.

По данным Reuters, решение наращивать производство в США связано с действующими американскими пошлинами. При этом в Toyota заявили, что по-прежнему намерены развивать бизнес в Мексике и Канаде. Компания также призвала администрацию президента Дональда Трампа продлить Североамериканское соглашение о свободной торговле – по мнению автопроизводителя, оно остается ключевым для интегрированной автомобильной промышленности региона.

Что касается завода в мексиканском штате Нижняя Калифорния, его дальнейшая судьба пока неясна. Как пишет The Wall Street Journal, в Toyota отказались раскрывать планы на этот счет.

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