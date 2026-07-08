Демонтажного робота, заменяющего автопарк спецтехники, показали на "Иннопроме"

В погоне за экологической повесткой производители автомобилей часто внедряют технологические решения, негативно сказывающиеся на ресурсе и эффективности двигателей. Система EGR - Exhaust Gas Recirculation, система рециркуляции выхлопных газов - из их числа, рассказал "Российской газете" Станислав Мельников, основатель тюнинг-ателье "Лаборатория скорости".

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