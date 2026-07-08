Стоимость бензина взлетела до 199 рублей за литр в Дзержинске

Стоимость бензина АИ-95 взлетела до 199 рублей за литр в Дзержинске. Такую цену заметили местные жители на одной из местных заправок, рассказал блогер Алексей Алексеев. По его словам, речь идет об АЗС «Эско» на улице Красноармейской. Как отметил блогер, в течение суток стоимость топлива менялась трижды, а затем выросла до 199 рублей за литр.

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Высокая цена вызвала бурное обсуждение среди автомобилистов. Многие пользователи соцсетей заявили, что предпочли бы дождаться своей очереди на других заправках, чем покупать бензин по такой стоимости.

Напомним, в последние дни в Нижегородской области наблюдается повышенный спрос на топливо. На ряде АЗС образовались очереди, а региональные власти заявили, что ситуация постепенно стабилизируется, призвав жителей не создавать ажиотажный спрос. Для стабилизации ситуации сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области. Инспекторы помогают регулировать движение возле заправок, информируют водителей о наличии топлива и пресекают случаи незаконной продажи бензина с бензовозов.

6 июля в Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели. Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров – такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.

Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам главы Нижегородской области, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита. Как нижегородцы коротают время в очередях на автозаправки — читайте в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.