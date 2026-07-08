Мотоциклистам рекомендовали тщательнее планировать поездки

Топливные баки большинства мотоциклов меньше, чем у "легковушек". В связи с этим эксперт Иванов рекомендовал мотоциклистам тщательнее планировать поездки.

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Руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов рекомендовал водителям двухколесного транспорта иметь при себе запас топлива на 80-100 км. Для этого подойдут специализированные канистры на 5 или 7 литров. Их можно разместить на защитных дугах или заднем сиденье, заявил эксперт Quto.ru.

Еще один совет Иванова связан со своевременной заправкой. Эксперт уточнил, что у классического мотоцикла запас хода на одном баке составляет от 270 до 350 км. Поэтому не стоит дожидаться, когда загорится "лампочка", а заезжать на АЗС заранее.

Он также посоветовал обязательно взять с собой в путешествие литровую бутылку моторного масла на тот случай, если необходимых смазочных материалов не найдется во время движения по регионам.

Говоря о схеме действий уже на АЗС, специалист посоветовал коллегам искать "лазейки". Автомобили, по его словам, нередко стоят к одной колонке из-за определенного расположения бензобака (по левому или правому борту). Они могут тем самым перекрывать доступ к другим колонкам, к которым владелец двухколесной техники может протиснуться.

Ранее "РГ" писала о том, что россияне начали скупать мотоциклы с пробегом.