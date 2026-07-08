Какие водители чаще всего попадают в ДТП

Чаще всего в автоаварии попадают молодые автомобилисты и водители среднего возраста, выяснили страховщики.

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Согласно статистике страховых компаний "Ренессанс Страхование", "Согласие" и "Зетта Страхование", с самым высоким риском попадания в ДТП на сегодня - это мужчины и женщины в возрасте 20-25 лет. При этом молодые женщины чаще обращаются за страховыми выплатами, а мужчины чаще становятся участниками самых тяжелых аварий, - сообщает ознакомившийся со статистикой "Ренессанс Страхования" портал Autonews.ru.

В "Согласии", в соответствии с тем же отчетом, наиболее аварийной группой называют водителей в возрасте от 38 до 43 лет. На эту группу приходится 23% страховых случаев. В Москве при этом чаще всего в ДТП попадают автомобилисты 39-44 лет.

Впрочем, "Зетта Страхование" приводит несколько иную информацию. В Москве, согласно статистике страховщиков, самый высокий уровень аварийности фиксируется у водителей младше 25 лет, в других регионах страны - у автомобилистов в возрасте от 31 до 35 лет.

Ранее "РГ" писала о том, что в ДТП в России чаще попадают бюджетные модели такси.