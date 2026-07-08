Stellantis открыла в США заказы на компактный электромобиль Fiat Topolino

Автомобилестроительная компания Stellantis открыла в США прием заказов на компактный электромобиль Fiat Topolino по стартовой цене $13995, сообщает CNBC. С учетом обязательного сбора за доставку в размере $990 итоговая стоимость транспортного средства для покупателей составит $14985.

© Fiat

Модель Topolino представляет собой электрический квадрицикл*, который производится в Марокко и способен развивать скорость до 19 миль в час с запасом хода до 46 миль. В компании отметили, что бесплатный комплект для переоборудования позволит увеличить максимальную скорость до 25 миль в час для легального использования на дорогах. Генеральный директор бренда Fiat Оливье Франсуа заявил, что «Topolino представляет собой новую главу для бренда в США, определяемую не только размером, но и целью».

В конце прошлого года Stellantis подтвердила планы по поставкам этого транспортного средства из Италии в США вскоре после того, как президент Дональд Трамп высоко оценил компактные автомобили на встрече с руководством автопроизводителя. Исторически небольшие машины Fiat не пользовались высоким спросом на американском рынке: если в 2012 году было реализовано более 43 тысяч единиц, то в прошлом году продажи упали примерно до 1300 автомобилей.

*Квадрицикл — категория четырехколесных транспортных средств, которые по техническим характеристикам и массе занимают промежуточное положение между мотоциклами и полноценными автомобилями. В отличие от обычных машин, к ним предъявляются менее строгие требования по безопасности, а их максимальная скорость и мощность двигателя законодательно ограничены.

Подпишись на MP в MAX