В Новосибирске запустят двухсекционный трамвай "Богатырь-М"

На городских маршрутах Новосибирска запустят двухсекционный трамвай модели 71-923М "Богатырь-М". Его тестовое испытание начнется в ноябре 2026 года. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем канале MAX.

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"Для формирования каркаса магистральных рельсовых видов транспорта Новосибирск заинтересован в масштабном обновлении трамвайного парка", - отметил глава Новосибирска в сообщении.

По оценке мэрии, в ближайшие годы необходимо не менее 62 новых вагонов, а с учетом расширения сети - еще около 107 трамваев большой вместимости. Модель "Богатырь-М" отвечает этим требованиям: она рассчитана на 222 пассажира при 35 посадочных местах, имеет низкопольную поворотную тележку, системы накопления энергии, эргономичную кабину водителя.

Запуск нового двухсекционного трамвая состоится в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и "ПК Транспортные системы". Документ подписан первым заместителем мэра Иосифом Кодалаевым и гендиректором компании Андреем Юхненко.

В ходе тестирования планируется оценить характеристики вагона, в том числе его работоспособность в зимний период, заявленные показатели вместимости и энергоэффективности. По итогам испытаний будет принято решение о возможности закупки такого подвижного состава, заявил мэр.

Развитие рельсовой инфраструктуры является одним из приоритетов работы мэрии. Максим Кудрявцев ранее отмечал, что необходимо строить новые трамвайные пути и разрабатывать проекты продления действующих линий. В целом потребность в капитальном ремонте составляет почти 36 километров одиночного пути.

Кстати

В Новосибирске модернизируют трамвайный парк благодаря совместному российско-белорусскому предприятию "БКМ-Сибирь". В планах 2026 года - поставить на рельсы восемь обновленных трамваев, они выйдут на маршруты левого берега.