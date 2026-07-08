Безнаказанно гоняют: еще один вид транспорта в России стал головной болью

В России важно навести порядок в сфере водного транспорта, так как сегодня водители лодок и гидроциклов чувствуют себя безнаказанными и часто садятся за штурвал пьяными. Останавливать и проверять документы у них не может никто, кроме Госинспекции маломерных судов, а мощность транспорта граждан позволяет им с легкостью уходить от преследования и наказания, заявил НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.

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Он отметил, что многие приезжают к воде на автомобилях с прицепами, а затем спускают на воду лодки и гидроциклы и «начинают гонять».

«Еще одна проблема — нехватка сотрудников, которые очень малочисленны и не могут уследить за каждым спуском у берега, — констатировал Дударев. — К тому же, у наших граждан техника гораздо мощнее и сильнее, чем у инспекторов, поэтому они могут уйти от преследования».

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что россияне не боятся наказания, а профилактика не помогает. В результате каждое лето растет количество нарушителей, в том числе тех, кто садится за руль в пьяном виде. Единственным возможным решением, по мнению спасателя, может стать увеличение числа инспекторов на воде, которые будут сурово наказывать нарушителей.

Ранее солист госоркестра Татарстана погиб при столкновении гидроцикла с сапбордистами.