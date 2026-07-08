Власти Мордовии вводят графики заправки автомобилей по четным и нечетным дням.

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В регионе начинают действовать беспрецедентные меры регулирования розничной торговли нефтепродуктами для борьбы с дефицитом. Новые правила коснутся большинства владельцев транспортных средств на территории республики.

С 9 июля отпуск бензина на автозаправочных станциях Саранска и районов Мордовии будет осуществляться строго по календарным дням в соответствии с последней цифрой госномера автомобиля. В нечетные даты заправить бак смогут водители машин с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7 и 9, а в четные — на 0, 2, 4, 6 и 8. Одновременно с этим вводятся жесткие суточные лимиты: легковой транспорт получит не более 20 литров бензина или 60 литров дизельного горючего, а грузовикам разрешено продавать до 300 литров солярки. Наливать топливо в канистры и иные обособленные емкости отныне категорически запрещено.

Разработанный порядок не распространяется на автозаправочные комплексы, расположенные вдоль федеральных трасс и региональных дорог за пределами населенных пунктов. Ограничения также полностью сняты с машин скорой помощи, пожарных, коммунальных служб и пассажирских автобусов. Помощь в регулировании очередей на станциях окажут волонтерские отряды, а узнать о наличии конкретных марок горючего граждане смогут по специальному телефону горячей линии. Введение нормированного распределения обусловлено общим дефицитом на внутреннем рынке страны, из-за которого федеральное правительство уже приостановило экспорт авиакеросина и бензина за рубеж.

Как сообщает сетевое издание «МордовМедиа», экстренное решение о реформировании правил розничной торговли принималось на уровне Оперативного штаба республики. По информации представителей ведомства, ранее розничные операторы уже пытались самостоятельно задействовать ограничения до 30 литров в одни руки, но данные шаги не позволили полностью стабилизировать обстановку. Чиновники просят автолюбителей проявлять гражданскую сознательность и посещать станции исключительно по мере реальной необходимости.