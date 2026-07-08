Кросс-универсал Dacia Striker дебютирует до конца 2026 года

Продажи нового семейного кроссовера повышенной проходимости Dacia Striker начнутся в Европе до конца 2026 года, в компании назвали ключевые характеристики новинки.

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Как рассказали в пресс-службе дочерней компании марки Renault, новинка, построенная на платформе CMF-B, станет самой крупной серийной моделью в линейке Dacia. Новая модель адресована тем, кто подыскивает практичный семейный автомобиль, но при этом не хочет SUV. В конкуренты записана Skoda Octavia Combi.

Длина "пятидверки" составляет 4,62 м, то есть она на 50 мм длиннее и при этом на 18 мм ниже флагманского SUV Bigster. Колесная база составляет 2704 мм, клиренс в зависимости от модификации варьируется от 190-200 мм. Грузовой отсек при этом здесь большой для универсала - 600 л, но меньше, чем у Dacia Bigster и Jogger.

В моторной гамме - исключительно электрифицированные силовые установки. Начальный вариант - это мягкий гибрид на основе 1,2-литрового бензинового мотора (140 л.с.) и 48-вольтного стартера-генератора с общей отдачей 171 л.с. При этом такая версия еще и битопливная, может работать в том числе и на газе. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" или 6-ступенчатый преселективный "робот".

Исполнение Hybrid 155 идет с 1,8-литровым "атмосферником", тяговым электромотором и стартер-генератором. Такой автомобиль имеет общую отдачу 154 л.с. и может передвигаться в том числе и исключительно на электротяге. Наконец, анонсирована полноприводная версия Hybrid 150 4x4 с такой же агрегатной схемой, как у 140-сильного мягкого гибрида.

Дизайн Dacia Striker решен в стиле флагманского кроссовера Bigster, представленного осенью 2024 года. В экстерьере акцент сделан на капоте с мощными выштамповками, узкой радиаторной решетке, узкой оптике со светодиодными вертикальными "клыками" и рейлингах и антенне типа "акулий плавник" на крыше. Сзади выделяются спойлер со встроенным стоп-сигналом и "T-образные" фонари. Нижняя часть кузова защищена накладками из ударопрочного некрашеного пластика.

Салон выполнен пятиместным, с акцентом на практичность. Дизайн передней панели перекликается с Duster и Bigster. Часть панелей обтянута текстилем, для некоторых элементов, например, на картах дверей, использован износостойкий пластик Starkle. Штатно все комплектации универсала получат 10,1-дюймовый сенсорный экран. При этом нашлось место для физических кнопок управления климатом. В оснащение вошли также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Предварительная стоимость такого универсала Dacia Striker уже объявлена для французского рынка. Здесь он оценен меньше, чем в 25 тысяч евро.