На "Иннопроме" показали внедорожную технику

Калужская область и Югра представили на своих стендах на "Иннопроме" внедорожную технику, способную покорить болота, снега и каменистые перевалы.

© Российская Газета

Багги "Лебедь" создан не только для активного отдыха. Благодаря конструкции и высокой проходимости машина использоваться в экстремальных условиях. Производитель предусмотрел возможность комплектации различными двигателями: дизельным, электрическим или гибридным. И оснащение дополнительным оборудованием: крановым, лебедкой, буровой установкой. К сегодняшнему дню предприятие выпустило более 300 таких машин.

На стенде Югры любопытство посетителей привлекает брутальный "Соболь КВАДРО 1500". Он оснащен бензиновым двигателем Toyota 1NZ-FE объемом 1,5 литра; гидростатическая трансмиссия и рессорная подвеска обещают уверенное и плавное движение по пересеченной местности.

Главная "фишка" - огромные шины низкого давления (1200х600х21). Они позволяют "Соболю" "плыть" по болотам, не повреждая грунт. Усиленный и влагозащищенный корпус, двухтонная лебедка дополняют особенности машины, которые делают ее привлекательной для геологоразведки работы в труднодоступных районах Крайнего Севера.