Пенсионеров пугают «медицинским аннулированием» водительских прав
В России зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, направленная на пожилых автомобилистов.
Злоумышленники используют страх пенсионеров перед потерей водительских прав, передает ИА DEITA.RU.
Схема начинается со звонка якобы от страховой компании или ГАИ. Пенсионеру сообщают о «медицинском аннулировании» его прав якобы после поступления данных из поликлиники о противопоказаниях к вождению, создавая иллюзию строгого межведомственного контроля.
Под предлогом срочного спасения ситуации аферисты заставляют жертву отдать доступ к цифровым сервисам. Для «снятия блокировки» пенсионера просят продиктовать код из СМС — это пароль для смены доступа на портале «Госуслуги» или подтверждения транзакции в мобильном банке, пишет портал Autonews.
Эксперты по кибербезопасности напоминают: ни страховщики, ни сотрудники ГАИ не требуют диктовать одноразовые пароли. Любые вопросы аннулирования прав решаются только через официальные медучреждения и очные визиты в подразделения ведомства.