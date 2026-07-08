Пенсионеров пугают «медицинским аннулированием» водительских прав

В России зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, направленная на пожилых автомобилистов.

© Deita.ru

Злоумышленники используют страх пенсионеров перед потерей водительских прав, передает ИА DEITA.RU.

Схема начинается со звонка якобы от страховой компании или ГАИ. Пенсионеру сообщают о «медицинском аннулировании» его прав якобы после поступления данных из поликлиники о противопоказаниях к вождению, создавая иллюзию строгого межведомственного контроля.

Под предлогом срочного спасения ситуации аферисты заставляют жертву отдать доступ к цифровым сервисам. Для «снятия блокировки» пенсионера просят продиктовать код из СМС — это пароль для смены доступа на портале «Госуслуги» или подтверждения транзакции в мобильном банке, пишет портал Autonews.

Эксперты по кибербезопасности напоминают: ни страховщики, ни сотрудники ГАИ не требуют диктовать одноразовые пароли. Любые вопросы аннулирования прав решаются только через официальные медучреждения и очные визиты в подразделения ведомства.