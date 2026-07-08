Отпуск топлива на заправках в Карачаево-Черкесии вырос в два раза

Отпуск топлива на некоторых сетевых автозаправочных станциях в Карачаево-Черкесии вырос в два раза. В регионе обеспечен запас для экстренных служб, сообщил в "Максе" глава республики Рашид Темрезов.

"Сетевые АЗС "Роснефти" фактически в два раза увеличили суточный объем отгрузки всех видов топлива. На всех АЗС региона имеются запасы для функционирования, в первую очередь, экстренных и оперативных служб, коммунальной техники", - написал он.

Необходимые запасы топлива созданы и для аграриев, которые ведут сельскохозяйственные работы.

"Рабочая группа правительства КЧР на ежедневной основе осуществляет мониторинг стоимости и остатков топлива на АЗС, а также во взаимодействии с Минэнерго России принимаются дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктов", - отметил Темрезов.

Власти региона ведут работу с федеральными сетевыми компаниями для обеспечения республики топливом и стабилизации ситуации из-за повышенного спроса.