Обнищавший мужчина придумал, как бесплатно кататься на каршеринговых Tesla

Житель Минска нашёл способ ездить на каршеринговых Tesla, но не платить. 38-летний житель белорусской столицы регулярно пользовался услугами каршеринга. Но когда финансовые трудности заставили мужчину сократить собственные расходы, он нашёл способ, как самостоятельно открывать и запускать электрокары, принадлежащие сервису краткосрочной аренды.

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Мужчина скачал специальное мобильное приложение, позволяющее подключаться к бортовой электронике автомобилей Tesla, а затем получать виртуальный ключ доступа. Благодаря этому минчанин сумел совершить несколько таких поездок.

Один из таких выездов не остался незамеченным. В результате сотрудники службы безопасности каршеринговой компании обратились в милицию по факту угона машины, после чего органы правопорядка вычислили злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сам угонщик заявил, что очень любит автомобили Tesla, но из-за финансовых трудностей не имеет возможности оплачивать краткосрочную аренду американских электрокаров.