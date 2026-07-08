Внедорожник Land Rover Defender получил пересмотренную моторную гамму

Топовой модификации Defender Octa ощутимо снизили мощность битурбомотора V8 из-за необходимости соответствовать современным эконормам. Цены обновлённой модели известны.

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Компания Land Rover выпускала классический внедорожник с 1948 по 2016 годы, при этом имя Defender ему присвоили лишь в 1991-м. Эпоха легендарных «Защитников» была завершена ещё в прошлом десятилетии, однако производитель решил передать знакомое поклонникам бренда название другой модели – внедорожнику с индексами 90 и 110 (серии L663), дебютировавшему в 2020-м. Позже, в 2022 году, к ним присоединился удлинённый Defender 130, а в 2024-м гамму пополнила топовая модификация – Land Rover Defender Octa.

Теперь британская марка рассказала о посвежевшем Defender 2027 модельного года. «Венцу» семейства, внедорожнику с прибавкой Octa к названию, в палитру цветов кузова были добавлены матовый белый Patagonia White и зелёный Woolston Green. Кроме того, модели теперь доступно новое глянцевое защитное покрытие с технологией «самовосстановления», которое способно устранять микроцарапины и обеспечивает защиту от сколов.

Главная «обновка» почитателей модели не порадует: компании пришлось снизить мощность внедорожника из-за необходимости соответствовать современным эконормам. Работающий в составе мягкогибридной системы бензиновый битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра теперь выдаёт 540 л.с., что на 95 «лошадок» меньше по сравнению с Land Rover Defender Octa 2026 модельного года.

При этом максимальный крутящий момент остался прежним и составляет 750 Нм. В пару мотору по-прежнему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Время, которое внедорожнику требуется для разгона с места до «сотни» увеличилось – теперь 4,2 секунды (на 0,2 секунды больше). Ещё разработчики модернизировали выхлопную систему, что привело к изменению звучания двигателя V8.

Помимо этого, линейка Land Rover Defender 2027 модельного года пополнилась за счёт версии Vertex (доступна во всех трёх вариантах кузова). Исполнение отличается за счёт иных бамперов, новых противотуманок, увеличенной радиаторной решётки, нижней части боковин и порогов, окрашенных в цвет кузова и спойлера в верхней части кормы. Defender Vertex положены либо 20-, либо 22-дюймовые колёсные диски.

Салон может быть отделан либо кожей (доступны два цветовых варианта), либо тканью, созданной на заказ, а ещё в интерьер добавлены декоративные элементы «под карбон». Помимо этого, Defender 110 теперь доступен с шестиместной компоновкой салона, где в среднем ряду установлены два капитанских кресла.

Изменения в моторной гамме тоже есть: Defender 2027 модельного года будет предложен с 5,0‑литровым бензиновым V8 только на некоторых рынках (Великобритания в список не входит). Теперь в линейке числится вариант P380 с MHEV-установкой на основе бензинового 3,0‑литрового шестицилиндрового двигателя (максимальная мощность – 379 л.с., крутящий момент – 550 Нм). Внедорожнику оставили 3,0-литровые шестицилиндровые дизельные и бензиновые моторы, а также plug-in гибридную систему с 2,0-литровой турбочетвёркой.

Все версии Land Rover Defender 2027 модельного года уже доступны для заказа на домашнем рынке. За стартовую версию просят 58 655 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 5,97 млн рублей по текущему курсу), покупка варианта Vertex обойдётся минимум в 92 635 фунтов стерлингов (около 9,44 млн рублей). Стоимость посвежевшего Defender Octa стартует с отметки 147 245 фунтов стерлингов (около 15 млн рублей), за Octa Black придётся отдать 157 245 фунтов стерлингов (около 16 млн рублей). Начало поставок дилерам намечено на осень.