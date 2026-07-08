"Яндекс" начал показывать очереди на АЗС

"Яндекс" предоставил доступ к данным о наличии топлива и очередях на автозаправках всем пользователям сервисов "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки". Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Ранее этой функцией могли пользоваться только водители такси. С ее помощью можно увидеть АЗС, где недавно заправлялись автомобилисты, а также отфильтровать заправки по типу топлива.

Как рассказали в компании, для создания этой карты были использованы технология, аналогичная "Пробкам", и данные из "Карт". Сведения собираются на основе заказов горючего в "Яндекс Заправках", а также результатов опросов автовладельцев.

В настоящее время функция доступна в тестовом режиме для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели ее планируют расширить на другие города.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. На фоне этого спекулянты начали массово скупать канистры для бензина в столичных автомагазинах и перепродавать их с высокой наценкой, что привело к дефициту емкостей.

К концу прошлого месяца цены выросли на 20–40%. Например, стоимость пятилитровой емкости составила 500 рублей вместо прежних 300, а 20-литровой тары – 4 тысячи. Кроме того, большим спросом стали пользоваться лейки, шланги, воронки, насосы для перекачки и резиновые перчатки.