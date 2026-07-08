Кроссовер GAC GS4 показали до премьеры: что изменилось в машине

В объектив фотокамеры попал новый среднеразмерный кроссовер GAC GS4, который готовится к выходу на местный рынок. Это уже пятое поколение модели, которая впервые появилась в Китае в апреле 2015 года.

Основное визуальное отличие новой версии - измененная передняя часть с крупной решеткой радиатора и имитацией воздуховодов. Кроме того, модель наконец получила классические удобные дверные ручки. Интерьер кроссовера также изменился: управление всеми функциями осуществляется при помощи 14,6-дюймового центрального сенсорного экрана, а физических кнопок внутри почти нет, что в данном случае скорее минус, нежели плюс.

Под тачскрином располагаются дефлекторы воздуховодов, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, пара подстаканников и подлокотник с распашным боксом. Перед водителем находится 8,88-дюймовая виртуальная приборная панель, а селектор коробки передач "прячется" за двухспицевым рулевым колесом.

По данным портала "Китайские автомобили", GAC GS4 построен на базе модульной архитектуры AEP и имеет габариты, которые немного уступают текущей версии модели. Его длина составляет 4680 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1675 мм. Расстояние между осями увеличилось на 20 мм и составляет 2770 мм.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем 4A15J2 мощностью 177 лошадиных сил. В сочетании с ним работает 7-ступенчатый преселективный "робот" (DCT) с двойным "мокрым" сцеплением.

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