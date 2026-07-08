Механики-ветераны помогли марке McLaren воссоздать автомобиль Брюса Макларена

Оригинальный McLaren M6GT существовал в трёх экземплярах. Одним из этих автомобилей на постоянной основе пользовался основатель и руководитель марки Брюс Макларен вплоть до своей гибели 2 июня 1970 года во время испытаний нового болида для гонок Can-Am.

© Motor.ru

В конце 1960-х гонщик и инженер Брюс Макларен решил создать дорожную версию спортивной машины, которая смогла бы превзойти суперкары известных фирм. Так появился M6GT, оснащавшийся американским 7-литровым V8 и 5-ступенчатой коробкой передач.

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

Дабы воздать дань уважения Брюсу Макларену, британская марка выпустит современную реплику M6GT. Чтобы сделать копию максимально точной, авторы проекта воспользовались историческими фотографиями, оригинальными чертежами и даже привлекли ветеранов фирмы.

В движение реплику приводит канончный 8-цилиндровый карбюраторный атмосферник Chevrolet Small-Block объёмом 5,7 л, которому ассистирует 5-ступенчатая «механика». Характеристики новинки неизвестны, но 800-килограмовый оригинал ускорялся до 100 км/ч за 4,2 с.