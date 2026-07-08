Названы 10 величайших американских маслкаров всех времен

10 культовых американских маслкаров, которые изменили историю. В список, составленный Topspeed, вошли модели, выпущенные в период с 1964 по 1971 год, который считается золотой эрой маслкаров. В середине 1960-х годов автомобильная промышленность Детройта представила миру новый уровень производительности. Маслкары создавались как доступные, простые и поразительно быстрые на прямой дороге автомобили, что идеально подходило для послевоенной Америки с её развитой дорожной инфраструктурой и культурой дрэг-рейсинга.

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Лидером рейтинга признан Pontiac GTO Tri-Power 1964 года. Именно эта модель считается родоначальником жанра. GTO появился как опциональный пакет для модели Tempest, что позволило обойти корпоративный запрет General Motors на установку больших двигателей в среднеразмерные автомобили. Под капотом — 6,4-литровый V8 с тремя двухкамерными карбюраторами, выдававший 348 лошадиных сил. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимал 5,7 секунды, а четверть мили автомобиль проходил за 14,1 секунды.

Серебро достаётся Dodge Charger R/T 426 Hemi 1968 года. Модель со скрытыми фарами и 7,0-литровым двигателем Hemi мощностью 425 л.с. стала настоящей иконой уличных гонок конца 1960-х. Разгон до 60 миль/ч занимал всего 5,1 секунды, а максимальная скорость достигала 140 миль/ч (225 км/ч).

Замыкает тройку Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года. Эта модель стала вершиной эпохи маслкаров. Когда GM снял ограничения на объём двигателей, Chevrolet установил под капот Chevelle 7,4-литровый V8 мощностью 450 л.с. Модель проходила четверть мили за 13,1 секунды и разгонялась до 60 миль/ч за 5,4 секунды.

Четвёртая строчка — за Plymouth Hemi 'Cuda 1970 года. Этот автомобиль с характерным «шейкерным» воздухозаборником и яркими цветами кузова считается одним из главных символов эпохи. 7,0-литровый Hemi V8 выдавал 425 л.с. Сегодня редкие кабриолеты этой модели на аукционах превышают миллион долларов.

Пятое место занимает Ford Mustang Boss 429 1969 года. Автомобиль был построен для омологации в гонках NASCAR. 7,0-литровый двигатель оказался настолько широк, что для его установки пришлось модифицировать кузов. Официальная мощность составляла 375 л.с., разгон до 60 миль/ч — 5,3 секунды.

В шестёрку вошёл Dodge Charger Daytona 1969 года. Это настоящий аэродинамический монстр с 23-дюймовым антикрылом и заострённым носом. Он стал первым автомобилем в истории NASCAR, преодолевшим отметку 200 миль/ч (322 км/ч). В версии с Hemi двигателем развивал 425 л.с.

На седьмой позиции — Buick GSX Stage 1 1970 года. Этот автомобиль долгое время удерживал рекорд по крутящему моменту среди американских серийных машин — 510 фунт-фут (691 Нм). 7,5-литровый V8 выдавал 360 л.с. и разгонялся до 60 миль/ч за 5,1 секунды.

Восьмым в списке стал Chevrolet Camaro COPO ZL1 1969 года — один из редчайших маслкаров (всего 69 экземпляров). Благодаря алюминиевому блоку двигателя ZL1 мощностью 430 л.с. автомобиль получился невероятно лёгким и быстрым. Стоимость новой модели в 1969 году достигала $ 7300, что было астрономической суммой.

Девятую строку занимает Oldsmobile 442 W-30 Holiday Coupe 1970 года — воплощение роскоши и мощности. 7,4-литровый V8 с тремя карбюраторами выдавал 365 л.с.

Завершает десятку Plymouth Road Runner 1971 года. Уникальный дизайн и доступный Hemi V8 сделали эту модель легендой. С двигателем 426 Hemi мощностью 425 л.с. автомобиль проходил четверть мили за 13,7 секунды.

Как отмечают эксперты TopSpeed, золотая эра маслкаров длилась недолго — к 1971 году ужесточение экологических норм и топливный кризис привели к снижению мощности двигателей. Однако именно в эти годы были созданы автомобили, которые навсегда изменили представление о скорости и стиле.