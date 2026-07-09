В Красноуфимске построят первый на Урале центр обслуживания беспилотных авто

Соглашение о строительстве первого на Урале центра обслуживания беспилотных автомобилей подписано на "Иннопроме". Создать базу для грузовых беспилотников близ скоростной автомагистрали М-12 "Восток" планируют в районе Красноуфимска.

© Российская Газета

"Мы подписали такое соглашение и планируем построить базу, чтобы связывать основные грузоперевозки между Москвой и Екатеринбургом. Чтобы беспилотный транспорт без проблем ходил по дорогам, ему, как самолетам, нужен центр для обслуживания, ремонта и обучения сотрудников", - пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер во время брифинга.

Беспилотные грузовики на скоростной трассе М-12 планируется запустить в нынешнем году. Красноуфимск находится примерно на середине дороги, соединяющей центральную часть России с сибирской Тюменью.

Проект будет развиваться поэтапно. До 2028 года центр обслуживания планируется использовать для наладки работы автопоездов. Второй стадией станет интеграция беспилотных тягачей в обычный режим движения. Так же специалисты центра будут оценивать готовность существующей инфраструктуры к прохождению беспилотного транспорта. Объем предполагаемых инвестиций составит 360 миллионов рублей.

Как отмечают эксперты, пускать высокоавтоматизированные транспортные средства имеет смысл только на магистральных направлениях, где нет пешеходов и светофоров и отличная связь. Запуск автономного движения будет способствовать развитию логистики и приведет к снижению стоимости доставки грузов.

Напомним: уральскую часть скоростной дороги М-12 открыли в середине июля прошлого года. Сейчас идут работы по продлению магистрали до Тюмени. По графику обновленную четырехполосную трассу должны завершить до конца 2026 года.