В Казахстане выявляют незаконно вывозящие из страны бензин машины. Об этом заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, его слова приводит Tengrinews.kz.

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На брифинге в правительстве обозначили комплекс мер по предотвращению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через границу. Одним из решений стало ограничение на въезд в соседнюю с Россией страну транспорта из приграничных государств.

«Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки», — сообщил Туткышбаев.

По словам чиновника, особое внимание власти уделяют борьбе с серым вывозом топлива и выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками. По словам чиновника, в приграничных регионах регулярно выявляют нарушителей, пытающихся незаконно вывезти бензин.

Ранее в Минэнерго республики заявили, что в случае официального обращения от российского правительства Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. В ведомстве указали, что заключение международных соглашений возможно на взаимовыгодных коммерческих условиях и только в случае свободного ресурсного потенциала. Казахстанские чиновники подчеркнули, что приоритетом для них остается полное и бесперебойное обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка.