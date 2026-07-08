Zenvo Aurora получил мотор с отдачей 1850 л.с.

В основе Aurora Tur лежит связка из четырёхтурбинного V12 и трёх электродвигателей. Как утверждает Zenvo, суммарная мощность этой установки выше, чем у любого серийного V12 для дорожных автомобилей. Об этом сообщает Carscoops.

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Zenvo утверждает, что Aurora сейчас вступает в ключевую фазу: на Фестивале скорости в Гудвуде 2026 года компания покажет прототипы, максимально приближенные к серийным, которые поступят к покупателям в 2027 году. И, судя по характеристикам, их мощность будет более чем внушительной.

После завершения подготовки на своей базе в Престоу (Дания) Zenvo представит в Гудвуде два валидационных прототипа Aurora Tur и шоу-кар Aurora Agil. Это событие станет важной вехой для программы, которая впервые была показана ещё в 2025 году. Компания также подтверждает, что поставки клиентам начнутся во второй половине 2027 года.

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

В основе Aurora — 6,6-литровый четырёхтурбинный V12, разработанный с Mahle Powertrain. По заявлению Zenvo, это самый мощный дорожный V12 в истории: 1250 л.с. и 1200 Нм крутящего момента при 9800 об/мин. Три электромотора добавляют ещё 600 л.с., доводя общую мощность до 1850 л.с. и 1700 Нм.