В Петербурге не намерены повышать тарифы на платную парковку

Власти Петербурга не намерены увеличивать стоимость парковки или вводить платный въезд в центр города до января. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на заместителя главы комитета по транспорту Александру Бахмутскую.

© N24.ru

На пресс-конференции ТАСС она заявила, что до конца 2026 года тарифы на платную парковку останутся прежними. В городе уже наблюдается снижение общего трафика и загрузки парковок в центре, что также учитывается в решении властей.

Хотя вопрос платного въезда в центр города на законодательном уровне продолжает обсуждаться, в ближайшее время масштабных изменений в этой сфере не планируется. Специалисты пока не рассматривают расширение парковочного пространства.

.