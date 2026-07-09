В Казахстане представили обновленный кроссовер Geely Monjaro

Обновленный кроссовер Geely Monjaro дебютировал в исполнении для рынка Казахстана. Он отличается от машин, которые продаются в России и Китае.

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Ключевые технические новшества среднеразмерного кроссовера марки - перекалиброванная электронно-управляемая подвеска ССD (плавность хода увеличена на 33%, устранение вибраций - на 19%, сопротивление кренам - на 23%), а также усовершенствованная цифровая архитектура. Теперь медиацентр обеспечивает более быстрое подключение (10 Гбит/с), появилась возможность обновлять софт по воздуху (технология OTA).

Появились также цифровая экосистема Flyme Auto, расширенный комплекс интеллектуальных систем помощи водителю, 15,4-дюймовый цифровой дисплей и 25,6-дюймовый проекционный дисплей, передает корреспондент "Китайских автомобилей", посетивший презентацию. При этом автомобили с одним большим центральным экраном ни в Китае, ни в России не представлены. Обновленный комплекс систем безопасности ADAS задействует систему полуавтономного вождения G-Pilot H3. В ее состав входят 11 камер, 12 ультразвуковых сенсоров и три радара миллиметрового диапазона.

2-литровый бензиновый турбомотор, разработанный совместно со специалистами Volvo, теперь развивает 245 л.с. и 380 Нм. Благодаря этому разгон от 0 до 100 км/ч занимает теперь всего 7,6 секунды. Трансмиссия - по-прежнему 8-ступенчатый "автомат" Aisin. В полноприводной трансмиссии используется муфта подключения задних колес BorgWarner шестого поколения. Можно выбрать один из 7 предустановленных режимов: комфортный, спортивный, экономичный, снег, внедорожный, песок и интеллектуальный.

В экстерьере - точечные изменения: переработаны решетка радиатора (теперь - с волнообразным рисунком поперечин), передний бампер и колесные диски. В салоне обновлен селектор переключения режимов трансмиссии, появились солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками и атмосферная подсветка на втором ряду. Изменились также форма и обивка передних кресел. Кресла второго ряда получили электрорегулировку наклона спинок.

На рынке Казахстана новинка представлена в двух комплектациях Flagship и Flagship+. Цены на них начинаются с 16 290 000 и от 16 790 000 тенге соответственно. Это эквивалент 2 628 000 и 2 708 000 рублей.

Напомним, что в марте в России начались продажи обновленного Geely Monjaro для рынка РФ. Здесь, как и у китайской версии, в салоне три широкоформатных цифровых дисплея по 12,3 дюйма каждый ("приборка", а также центральный тачскрин и дисплей переднего пассажира). Предусмотрен и проектор данных на лобовое стекло. Центральный тоннель стал выше и массивнее. Кнопка запуска двигателя теперь расположена ближе к рулю.

Вне зависимости от комплектации Geely Monjaro оснащается на нашем рынке турбированным двигателем объемом 2 литра, мощностью 238 л.с. Мотор работает в паре с 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом.

Цены на модернизированный флагман на нашем рынке начинаются с 4 599 990 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что новый седан Geely Preface L90 дебютирует в Китае 10 июля.