Почему BYD не захотела Maserati: китайский гигант сделал неожиданный выбор

Слухи о том, что Maserati может сменить владельца, не получили подтверждения. Китайская компания BYD официально заявила, что не рассматривает возможность покупки легендарной итальянской марки, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС».

© Maserati

Вице-президент концерна Стелла Ли сообщила, что Maserati остается престижным автомобильным брендом с богатой историей, однако развитие компании строится по другому принципу. По ее словам, BYD делает ставку не на приобретение известных имен, а на создание собственных технологий и продуктов.

За последние годы BYD превратилась из производителя аккумуляторов в одного из крупнейших игроков мирового автомобильного рынка. Сегодня компания самостоятельно разрабатывает батареи, программное обеспечение, электронные системы и платформы для новых моделей, уделяя особое внимание электрическим автомобилям.

Вопрос о продаже Maserati также закрыли в Stellantis. Руководитель концерна Антонио Филоза ранее сообщил, что бренд остается частью группы и не выставлен на продажу. Вместо поиска нового владельца компания готовит обновленную стратегию развития, которую планирует представить до конца 2026 года.

Одновременно Stellantis изучает возможности сотрудничества с международными партнерами. Такие проекты могут помочь ускорить внедрение новых технологий, расширить модельный ряд и повысить эффективность производства.

История вокруг Maserati показывает, что современный автомобильный рынок меняется не только благодаря громким сделкам. Сегодня производители все чаще делают ставку на технологии, собственные инженерные разработки и стратегические партнерства, которые могут оказаться важнее смены владельца даже для известных мировых брендов.