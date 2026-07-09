EuroNCAP показала результаты краш-тестов по новым правилам: Zeekr обошел BMW

Европейская ассоциация EuroNCAP обнародовала результаты первых тестов по модернизированным протоколам безопасности. В центре внимания оказались новейший электрокроссовер BMW iX3 и китайский универсал Zeekr 7GT, который известен на домашнем рынке как 007 GT. Оба автомобиля продемонстрировали пятизвездочный рейтинг, но китайский универсал превзошел европейский SUV сразу в нескольких категориях.

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Новая система оценки безопасности включает четыре категории: безопасное вождение, активные и пассивные технологии защиты, а также послеаварийная безопасность. Последняя категория оценивает, например, возможность легко открыть двери после столкновения и отсутствие риска возгорания у электрокаров.

В категории безопасного вождения BMW iX3 набрал 73%, в то время как Zeekr 7GT — 79%. BMW похвалили за качественные ассистирующие системы и физические элементы управления, но критиковали за отсутствие функции обнаружения неправильно пристегнутого ремня. Zeekr получил высокие оценки за систему контроля состояния водителя, но общий балл снизили за чрезмерное увлечение сенсорными технологиями.

В части предотвращения столкновений Zeekr 7GT показал хорошие результаты с оценкой 89%, в то время как iX3 получили только 83%.

Пассивная безопасность BMW iX3 была оценена в 86% из-за недостаточной защиты груди водителя при фронтальном столкновении. Zeekr 7GT набрал 93%. В категории послеаварийной безопасности оба автомобиля получили по 95%.

Программный директор Euro NCAP доктор Алед Уильямс отметил, что пятизвездочные рейтинги обеих машин показывают, что автопроизводители способны создавать безопасные модели, которые содержат в себе как физические кнопки, так и умные ассистенты, которые не противоречат друг другу, а наоборот, отлично дополняют действия водителя.

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