В российской продаже появились Kia, посвященные чемпионату мира по футболу

В Казахстане стартовали продажи специальной серии автомобилей Kia Sportage, Kia Sorento и Kia K5 под названием FIFA World Cup 2026, посвященной чемпионату мира по футболу 2026. Машины, которые продавцы называют «коллекционными», также могут приобрести граждане России. Это выяснил журнал Motor.

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Спецверсии созданы на базе максимальных комплектаций, но дополнены фирменными шильдиками и премиальными опциями. Как уточнил журналу Motor один из казахстанских дилеров марки, граждане РФ могут приобрести такие автомобили через посредника, контакты которого готов предоставить автосалон.

В качестве примера издание приводит расчет стоимости Kia Sportage FIFA World Cup 2026. В Казахстане такой автомобиль стоит 2,7 млн рублей, но с учетом доставки и легализации в России цена кроссовера возрастает до 4,6 млн.

До этого в России начали принимать заказы на новый внедорожник Esteo V27 с разгоном до «сотни» за 6 секунд.

Esteo V27 — гибридный внедорожник для дальних маршрутов и сложных дорог. В основе — последовательная гибридная система Golden REEV: два электромотора мощностью 456 л.с. и 505 Нм обеспечивают движение, а 1,5-литровый турбодвигатель работает как генератор.

Запас хода превышает 800 км, полный привод i-AWD позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с.

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