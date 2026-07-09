Honda объявила отзыв более 325 тысяч Odyssey

Американское подразделение ушедшей с российского рынка компании Honda объявило старт масштабной сервисной кампании. Она затронет 325 588 минивэнов Odyssey. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA).

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Под отзыв попадают определенные автомобили 2018, 2019 и 2020 модельных годов. Причиной стала возможная негерметичность корпуса камеры заднего вида. Если внутрь проникнет влага, изображение на экране при включении заднего хода может исчезнуть, что значительно повышает риск дорожно-транспортного происшествия.

Для устранения проблемы официальные дилерские центры Honda бесплатно заменят камеру заднего вида на всех машинах, подпадающих под условия кампании.

Ранее стало известно, что американский концерн Ford вновь запустил отзывную кампанию, которая касается машин, уже побывавших в ремонте с той же самой неисправностью. Общее количество отзываемых гибридных внедорожников превышает 66 тысяч — предыдущее обновление не смогло до конца устранить дефект. Под кампанию подпадают гибридные Ford Explorer 2025–2027 модельных годов и Lincoln Nautilus Hybrid 2024–2027 годов, оснащенные аудиосистемой Phoenix.