Кабмин распространил временный запрет экспорта дизеля на его производителей

Правительство РФ распространило временный запрет на экспорт дизельного топлива, газойлей и судового топлива на производителей нефтепродуктов. При этом ограничение не будет распространяться на поставки по межправсоглашениям. Постановление об этом подписано, сообщили в кабмине.

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Решение приняли для "поддержания стабильной ситуации" на топливном рынке России, говорится в сообщении.

Временный запрет на экспорт дизтоплива установило правительство в конце января 2026 года. До этого ограничение касалось только тех, кто не производит дизельное топливо. Запрет действует по 31 июля 2026 года.