Xiaomi анонсировала суббренд Sky Nomad

До конца этого года Xiaomi представит большой кроссовер с plug-in гибридной установкой. Под эту новинку компания решила запустить новый суббренд под названием Sky Nomad, что в переводе на русский означает «небесный кочевник».

© Колеса.ру

Китайские автопроизводители обожают создавать новые бренды, и Xiaomi, бодро ворвавшаяся на авторынок весной 2024 года, не стала исключением. После успешного запуска двух электрических моделей под материнским брендом Xiaomi основатель компании Лэй Цзюнь решил, что для третей модели нужен новый бренд. Этим брендом, вероятно, станет Sky Nomad.

Мы говорим «вероятно», потому что Xiaomi не указывает напрямую, для какого продукта создан бренд Sky Nomad, но поскольку его анонс размещён на страничке автомобильного подразделения Xiaomi в китайской соцсети Weibo, то ясно, что речь идёт о машине, а не о новом планшете или, допустим, пылесосе. Китайские СМИ в один голос утверждают, что под маркой Sky Nomad выйдет большой plug-in гибридный кроссовер Xiaomi. При этом никто пока не знает, сохранится ли в его имени марка Xiaomi или Sky Nomad будет полностью самостоятельным брендом.

Прежде предполагалось, что большой кроссовер будет называться Xiaomi YU9, его закамуфлированные прототипы были замечены на дорогах ещё в прошлом году, а наш художник Никита Чуйко недавно нарисовал рендеры грядущей новинки. На данный момент известно, что этот кроссовер будет иметь короткую пятиместную и длинную семиместную версии, габаритная длина семиместной версии превысит 5,3 м. Запланирована в том числе кемпер-версия с подъёмной крышей для любителей путешествий и отдыха на свежем воздухе.

Силовая установка, по предварительным данным, будет plug-in гибридная последовательного типа, то есть расположенный спереди под капотом бензиновый двигатель механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, ёмкость которой составит порядка 70 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС будет в районе 400-500 км по циклу CLTC, в гибридном режиме — более 1500 км.

Гибридный кроссовер Xiaomi столкнётся с жесточайшей конкуренцией на домашнем рынке, но мы тем не менее уверены, что продаваться он будет хорошо — у Xiaomi очень лояльная аудитория. В 2025 году Xiaomi реализовала в Китае 411 837 машин, план на 2026 год — 550 000 машин, и компания его пока не выполняет, несмотря на продолжающийся рост продаж. В первой половине текущего года Xiaomi, по данным ресурса CnEVPost, продала 185 055 автомобилей (+17,2% по сравнению с АППГ). Дебют большого кроссовера должен помочь Xiaomi достичь поставленной цели по продажам. В 2027 году автомобили Xiaomi официально выйдут на внешние рынки, приоритетным среди них будет Европа.