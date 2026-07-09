На "Иннопроме" показали беспилотный трамвай будущего

Многочисленные пакеты санкций стали для российской промышленности сложнейшим тестом на прочность и адаптивность. Насколько успешно их получается преодолевать, продемонстрировали участники выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге в эти дни. Турбовинтовой авиадвигатель, комплекс бортового оборудования для легкого гражданского самолета, беспилотный трамвай с комплексным решением, обеспечивающим его эксплуатацию в беспилотном режиме, - все это российские разработки, которые при эффективном подходе могут стать серийными в самые короткие сроки.

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Линия для технологии

На "Иннопроме" на первом плане - транспорт. Что вполне объяснимо: от того, как по стране перемещаются грузы и люди, зависит эффективная логистическая цепочка и, в конечном счете, дальнейший рост экономики.

Одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация, основным драйвером которой выступают прорывные цифровые решения", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин, осмотревший экспозицию в день открытия. Цифровые технологии, отметил премьер, размывают привычные границы между отраслями и формируют сквозные бизнес-процессы - от проектирования до вывода конечных изделий на рынок.

Иллюстрацией такого подхода стала одна из главных премьер выставки- двухсекционный трамвайный вагон 71-923М "Богатырь М" с комплексным решением для эксплуатации в беспилотном режиме. Его представили Трансмашхолдинг, "ТМХ-Интеллектуальные системы" и "ПК Транспортные системы". На выставке новинку уже успели оценить заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Уникальность - в слове "комплексное". Если до сих пор перевозчики сами дооснащали выпущенные вагоны камерами, лидарами и сенсорами, адаптируя их под свою сеть, то этот трамвай полностью готов к автономной работе без сложных дополнительных манипуляций: оборудование позволяет в авторежиме начинать движение, распознавать препятствия и останавливаться перед ними. Под технику создана и цифровая инфраструктура депо, помогающая трамваю оптимизировать различные операции - от техобслуживания до заезда на мойку. И все это, как уточняет гендиректор "ПК Транспортные системы" Андрей Юхненко, не в ущерб комфорту пассажиров.

Тестовые испытания разработки проводили в самом современном депо России "Верхнепышминский трамвай", которое обслуживает первую в стране межмуниципальную линию Екатеринбург - Верхняя Пышма. Туда же трамвай отправится после окончания выставки - для дальнейшей обкатки и испытаний.

От количества к качеству

Зачем стране такие технологии, объясняли на "Иннопроме" участники сессии "Российская индустрия на пути к новой мобильности". Заместитель министра транспорта Алексей Шило, ознакомившийся с возможностями беспилотного "Богатыря", напомнил, что треть обращений на последней прямой линии президента касалась работы общественного транспорта. "К 2030 году поставлена задача довести долю подвижного состава в нормативном состоянии минимум до 85%", - назвал он цифры. Цель, как считает замминистра, достижима - в стране появилось достаточно производств. Сама же отрасль, по его словам, сейчас переходит от количества к качеству, и ключевой элемент этой трансформации - цифровизация.

Но ее внедрение стимулирует и кадровый голод: найти людей, способных управлять современными техническими комплексами, всё труднее. При этом задача технологий - не вытеснить человека, а сделать его оператором, контролирующим автоматику, показывающую эффективность, считает управляющий директор ТМХ по развитию интеллектуальных систем управления, гендиректор "ТМХ-Интеллектуальные системы" Андрей Романчиков. Уже действующие на трамваях и в метро системы демонстрируют ощутимый эффект: они способны реагировать на нештатные ситуации в три раза быстрее человека, что напрямую влияет на уровень безопасности. Автоматика также помогает рационально расходовать энергию, строго соблюдать график движения, повышать комфорт пассажиров и увеличивать пропускную способность линий, - аргументировал спикер.

Впереди, по его словам, работа над интеграцией подвижного состава с цифровой инфраструктурой. Главная же цель, к которой надо двигаться, - переход от пилотных проектов к массово внедряемым решениям.

Экспериментальный правовой режим - путь к запуску

Курс на "массовость" закрепили документально: на "Иннопроме" подписано соглашение о создании в Свердловской области центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем. Планируется, что все это станет возможным благодаря расширению экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций (к нему должен присоединиться и "Верхнепышминский трамвай"). Оно было одобрено на межведомственном совещании 22 мая, и вскоре документы с заключениями направят на рассмотрение премьер-министру. Переход же к серийному производству трамваев будущего сейчас во многом зависит от закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах.

"Мы очень рассчитываем в этом году данный федеральный закон принять. И это на самом деле достаточно прорывное решение, потому что во всём мире пока всё, что касается беспилотных транспортных средств, - это, как правило, локальные экспериментальные правовые режимы. Мы решили подойти к этому вопросу более системно", - заявил Шило.

Промышленность обеспечат поддержкой

Спрос на новые трамваи в стране есть. Одна лишь федеральная программа развития городского электротранспорта предусматривает обновление 575 километров путей. Эксперты отмечают: комплексное решение от производителя по примеру "Богатыря" снижает для регионов стоимость запуска подобной техники. И екатеринбургский опыт в этом смысле кстати: город создаёт все условия для перехода к транспортной системе нового поколения.

Что касается в целом машиностроения, то государство обещает облегчить процедуры поддержки промышленности. Сейчас компании получают возмещение существенной части затрат на создаваемую производственную и вспомогательную инфраструктуру - как в форме государственной субсидии, так и в виде налоговых вычетов, отметил Михаил Мишустин на "Иннопроме".