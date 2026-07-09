Представлен уникальный шутинг-брейк на базе Ferrari 599 GTB

Новый проект от талантливого нидерландского дизайнера Нильса ван Роя называется Daytona Shooting Brake Hommage, он посвящён сделанному в единственном экземпляре Ferrari 365 GTB/4 Shooting Brake образца 1972 года и воспроизводит его ключевые стилистические элементы.

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Ferrari 365 GTB/4 Shooting Brake изготовил по заказу одного состоятельного клиента Луиджи Чинетти-младший, поставщик автомобилей Ferrari в США. Теперь схожую операцию проделал Нильс ван Рой, известный нашим читателям по таким проектам, как рестомод Volvo P1800 ES Norrsken и кабриолет на базе современного Land Rover Defender 90.

На производство Daytona Shooting Brake Hommage затрачено более 15 000 часов, масштаб проделанных с кузовом работ огромен, от исходного купе Ferrari 599 GTB из второй половины 2000-х остались только боковые двери, все остальные наружные кузовные панели новые, фары и фонари у шутинг-брейка тоже уникальные.

Главная особенность нового кузова — элегантный багажный отсек с прозрачной фиксированной задней стенкой и двумя подъёмными боковыми крышами типа крылья чайки. Структурно багажное отделение разделено на две части с разной высотой пола, отделанного углепластиком, на который нанесены алюминиевые направляющие для груза. Салон заново обшит нежной кожей коньячного цвета, при этом передняя панель переделана в соответствии с исторически прототипом, а именно щиток приборов перенесён в центр — получилось не совсем удобно, зато оригинально и исторически достоверно.

О технической начинке шутинг-брейка Niels van Roij Design ничего не сообщает. Вероятно, она стандартная: купе Ferrari 599 GTB оснащено 6,0-литровым атмосферным V12 (620 л.с., 608 Нм) и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передающей всю мощность на задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, максимальная скорость — более 330 км/ч.

Любопытно, что в комплект поставки Daytona Shooting Brake Hommage входит сшитый на заказ костюм-тройка, но предназначен он не для заказчика машины, а для самого Нильса ван Роя, этот костюм останется в дизайн-студии, Нильс ван Рой будет надевать его встречи с будущими заказчиками и коллекционерами.

﻿Стоимость Daytona Shooting Brake Hommage не разглашается, но ясно, что она огромная — скорее всего, несколько миллионов евро. Второй такой машины не будет, но Нильс ван Рой с радостью сделает для других состоятельный клиентов другие уникальные шутинг-брейки или автомобильные шедевры с другим типом кузова.