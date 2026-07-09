Geely представил конкурента для Xiaomi SU7

Заднеприводная четырёхдверка предлагается с 333-сильным электромотором, а совокупная отдача полноприводного варианта равна 578 л.с.

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Линейку Galaxy, которая является частью китайского бренда Geely, пополнил электроседан, которому достался буквенный индекс TT. Напомним, за это название проголосовали пользователи соцсетей в Поднебесной (вероятно, скучающие по отправленным в отставку двухдверкам Audi TT). Первые снимки грядущей новинки появились в базе минпрома КНР в мае 2026-го, а в июне компания опубликовала официальные фотографии.

Теперь же модель рассекречена полностью. Как Колёса.ру сообщали ранее, производитель позиционирует представленную четырёхдверку в качестве совершенно новой модели, однако в её основе, очевидно лежат «электричка» Geely Galaxy E8 и родственный ему гибрид Geely Galaxy Starshine 8: у них идентичный профиль, разве что дверные ручки у Galaxy TT утопленные (полускрытая конструкция).

Тем не менее, четырёхдверка получила собственные переднюю часть и корму. Модель снабдили светодиодной головной оптикой, трапециевидным центральным и парой боковых воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера, выштамповками на капоте, покатой крышей, безрамочными дверями, оригинальными колёсными дисками размером 18 или 19 дюймов, за которыми можно разглядеть жёлтые тормозные суппорты. В кромку крыши встроен лидар.

Корма получила регулируемое в зависимости от скорости заднее антикрыло, имеющее три регулировки угла наклона и обеспечивающее прижимную силу примерно до 52 кг (при максимальном угле в 22,5 градуса). Ниже располагается «монофонарь», проходящий от одного заднего крыла до другого через всю ширину крышки багажника. Нижняя часть заднего бампера получила элементы из чёрного глянцевого пластика с узкими горизонтальными светоотражателями.

Габаритная длина Geely Galaxy TT составляет 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, а расстояние между осями – 2920 мм. Для сравнения, у Galaxy E8 длина равна 5010 мм, колёсная база – 2925 мм, а у Galaxy Starshine 8 – 5018 и 2928 мм соответственно. Объём багажника у новинки – 475 литров, плюс 53 литра в нише под его полом, а также дополнительный вещевой отсек под капотом – на 110 литров.

Седан получил трёхспицевый руль с усечённым ободом и физическими кнопками, овальный виртуальный щиток приборов за ним, а также горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы. На центральной консоли находится устройство для беспроводной зарядки смартфонов, пара подстаканников, а перчаточный ящик имеет выдвижную конструкцию. В списке оснащения числятся: проекционный дисплей, голосовой помощник, охлаждаемый / подогреваемый отсек объёмом 5,2 литра, панорамная крыша с люком, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем.

Geely Galaxy TT имеет 800-вольтовую архитектуру, а литий-ионные батареи CATL ёмкостью 52,4, 63,8 и 75,2 кВт*ч обеспечивают запас хода на одной зарядке в диапазоне от 540 до 725 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). Спереди у седана подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – «пятирычажка».

Модель доступна либо с единственным 333-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси, либо с полным приводом и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 578 л.с. В конкуренты ему прочат Xiaomi SU7, который дебютировал в Поднебесной весной 2024 года. Ожидается, что Geely Galaxy TT поступит в продажу на домашнем рынке в августе 2026-го, цены станут известны позже.