В РФ начались продажи недорого SUV Nissan Kicks

Параллельный импорт продолжает насыщать российский авторынок все новыми моделями. И если раньше уклон делался на дорогие европейские иномарки, то теперь в широком доступе появляются доступные кроссоверы и седаны японских брендов. Так, сразу несколько частных продавцов и дилеров предлагают привезти под заказ Nissan Kicks, стоимость которого начинается от 1 450 000 рублей.

© Российская Газета

Дешевле всего машину предлагают привезти владивостокские продавцы. За указанную сумму клиент получает кроссовер 2026 года в версии Deluxe в белом цвете с красным кожаным салоном. В оснащение входит полный набор современного оборудования: кондиционер, камеры и парктроники, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски. Технически автомобиль приводится в движение 122-сильным атмосферным мотором и вариатором.

Аналогичный вариант, но в синем цвете, другой продавец из столицы Приморья оценил уже в 2 600 000 рублей.

Тем, кому недостаточно мощности, фирма из Тюмени предлагает кроссовер с 2,0-литровым ДВС и полным приводом. Такой экземпляр обойдется уже в 3 065 000 рублей.

Что характерно, оба ДВС у Kicks не превышают порог в 160 л.с., что позволяет привезти машину по льготным ставкам утильсбора.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Peugeot 5008.