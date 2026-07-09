Dacia представила работающий на разных видах топлива кроссвер

Dacia представила работающий на разных видах топлива кросс-универсал Striker. В марте этого года марка Dacia показала свою самую крупную модель. Длина универсала Striker составляет 4,62 метра — это на несколько сантиметров больше, чем внешний габарит кроссвера Bigster, прежде носившего статус флагмана. Подробные технические характеристики фирма опубликовала только сейчас.

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О том, что гамму пополнят бензиновые, газовые и бензиновые версии, сообщалось сразу. Главным конкурентом для будущей новинки эксперты назначили Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.

Как выяснилось теперь, базовая версия Mild Hybrid-G 140 оснащена 140-сильной турботройкой со стартер-генератором и 6-ступенчатыми коробками — «механикой» или «роботом». Двигатель может работать на бензине или метане.

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

Модификации Hybrid 155 полагаются атмосферник 1.8, тяговый электромотор, стартер-генератор, коробка передач и батарея емкостью 1,4 кВтч. Суммарная отдача гибридной системы равна 155 л. с.

Полноприводная версия Hybrid 150 4×4 построена вокруг 1,2-литрового 140-сильного турбомотора, где отдельный двигатель мощностью 31 л.с. приводит колёса задней оси, а в трансмиссии работает 6-ступенчатый «робот».