В Сибири вводят специальный режим для обеспечения топливом

Эта неделя для сибиряков оказалась во всех смыслах жаркой. Шестого июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой природных пожаров - обстановку осложняют жара и отсутствие осадков. В случае необходимости будут оперативно задействованы силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В крае организовано круглосуточное дежурство специалистов, сформированы дополнительные запасы воды для пожаротушения.

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А в Новосибирской области в понедельник объявили повышенную готовность из-за ситуации с топливом. Как сообщили в региональном правительстве, изменены нормы отпуска нефтепродуктов на АЗС: теперь в рамках одной транзакции разрешена продажа 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива вместо прежних 40 и 80 литров соответственно (на трассах лимит отпуска ДТ был увеличен до 200 литров).

При этом сохраняется режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта на сети АЗС "Газпром нефти", которая остается основным поставщиком топлива в Новосибирскую область.

Ситуация рассматривалась на оперативном совещании в областном правительстве и на заседании региональной чрезвычайной комиссии. Было отмечено, что власти приняли дополнительные меры для обеспечения топливом машин, обслуживающих торговые сети и розничные продовольственные магазины. "Эта работа дала эффект", - подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее в областном правительстве сообщили о переговорах с минэнерго и "Газпром нефтью" об увеличении поставок всех видов топлива.

Мэрия Новосибирска, в свою очередь, отчиталась о снабжении ГСМ коммунальных служб города. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов признал, что "в определенный момент" некоторые АЗС, обеспечивающие коммунальщиков горючим, не имели в наличии топлива. По его словам, после перераспределения поставок "на текущий момент проблем нет". В приоритете - заправка специализированной техники.

В Томской области власти пришли на помощь независимым частным АЗС, которым для стабилизации работы дают возможность заключить контракты с крупными поставщиками ГСМ. Губернатор Владимир Мазур в своем канале в мессенджере Max отметил, что спрос на топливо в регионе в полтора раза превышает обычный для этого времени года, тем не менее его запасов в регионе достаточно.

А в Омской области в понедельник власти сняли запрет на отпуск бензина в канистры на АЗС. "Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов. Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле", - написал в своем канале в Max губернатор Виталий Хоценко. Ранее во избежание искусственного ажиотажа и спекуляций в регионе ограничили продажу ГСМ на заправках - в одни руки отпускалось не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.

И в тот же день в Омской области тоже пришлось вводить специальный режим - на этот раз беспилотной опасности. Как сообщил Виталий Хоценко, "вражеские БПЛА атаковали Омский НПЗ". "ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил губернатор.

Прямая речь

Илья Середюк, губернатор Кузбасса: