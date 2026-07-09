Mercedes-AMG анонсировала новый седан

Компания Mercedes-AMG заинтриговала фанатов бренда, опубликовав в соцсетях первую фотографию загадочной новинки. Несмотря на то, что снимок затемнен, уже можно сделать некоторые выводы о новинке. Судя по всему, это будет "заряженная" версия седана CLA актуального поколения, но пока остается неизвестным, какой именно силовой агрегат получит автомобиль. Полноценная премьера ожидается в ближайшее время.

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На размытом фото можно разглядеть новые колесные диски с низкопрофильными покрышками, красные тормозные суппорты и затемненные вставки на кузове. Эксперты предполагают, что седан получит обновленный аэродинамический обвес и спортивные акценты в интерьере.

По данным CarScoops, автомобиль будет оснащен тремя электродвигателями от британской компании Yasa, входящей в состав Mercedes-Benz. Эти силовые установки смогут развивать более 500 лошадиных сил, что делает новинку одним из самых мощных электрических седанов на рынке. Для сравнения, текущая самая мощная модификация электрокара, CLA 350 4Matic, оснащена двухмоторной системой мощностью 354 л.с. и разгоняется до сотни примерно за 5 секунд.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что маленький Mercedes-Benz G-Class будут выпускать не в Германии, а в Венгрии.